Schulen in Jüchen Stadt fördert musikalische Erziehung in den Grundschulen

In den vergangenen Jahren wurden durch die Kreisjugendmusikschule an allen Jüchener Grundschulen die SingPause in den ersten Klassen und das Landesprogramm JeKits in den zweiten und dritten Klassen vorgenommen, um die Kinder musikalisch zu fördern. Wie die Verwaltung in der Sitzung des Schul- und Jugendausschusses jetzt berichtete, sei die SingPause vom Förderverein der Musikschule, dem Verein SingPause im Rhein-Kreis Neuss und von den Fördervereinen der Schulen finanziert worden. Dabei habe die Stadt Jüchen allerdings den Anteil der Fördervereine der Schulen teilweise übernommen. „JeKits und SingPause greifen inhaltlich und methodisch ineinander“, so die Verwaltung.