Vor Duell gegen Jüchen Warum Dilkrath mit Selbstvertrauen gegen die Spitzenteams antritt

Allerdings setzt der Fußballverband Niederrhein (FVN) seit dieser Saison auf eine wichtige Änderung. Gibt es im Auf- oder Abstiegsrängen einen Gleichstand an Punkten, treten die betroffenen Vereine in sogenannten Entscheidungsspielen gegeneinander an. Bei der aktuellen Konstellation müssten die Dilkrather also nachsitzen. Nichtsdestotrotz haben die Dilkrather den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Eine Situation, welche vor der Saison auch das klare Ziel war.