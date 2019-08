Gesamtschule Jüchen : Gesamtschüler kochen im Fernsehen

Profikoch Björn Freitag (rechts, hinten) mit den Schülern der Gesamtschule Jüchen bei Bäckermeister Klaus Huppertz (5.v.l.) in dessen Landbäckerei in Korschenbroich. Foto: Oliver Herber/WDR

Jüchen In der WDR-Sendung „Viel für wenig“ hat die Koch-AG der Gesamtschule Jüchen von TV-Koch Björn Freitag viel gelernt: Sie kann jetzt für die Schulpausen richtig leckere und zugleich vollwertige Snacks für ihre Mitschüler zubereiten.

Einen großen Auftritt im WDR-Fernsehen hatte die „Schülerfirma“ der Jüchener Gesamtschule am Montagabend gemeinsam mit dem bekannten TV- und Sternekoch Björn Freitag. In der Reihe „Viel für wenig“ besuchten Freitag und die WDR-Ernährungsexpertin Anja Tanas die Koch-AG zu einer Art von „Feldversuch“ unter realistischen Bedingungen.

Denn bislang bieten die 13- bis 17-jährigen „Jungköche“ zum Beispiel Wraps mit Gemüse und Hühnerfleisch ihren Mitschülern in den Pausen für nur 50 Cent pro Stück an. Die Herausforderung und Aufgabe an den Profikoch und die Ernährungsberaterin lautet aber: Die Snacks aus der Schulküche sollten noch gesünder werden, aber möglichst zum gleichen Preis. „Unmöglich!“, hatte Björn Freitag schon zu Beginn dieser Aufgabenstellung gemeint und damit auch Recht behalten. Denn die Lehre aus der Sendung, die nun auch die „Schülerfirma“ beherzigt, formulierte Anja Tanas: „Hochwertiges, nährstoffreiches Essen ist zwar etwas teurer, dafür hält es länger vor, und es reichen auch kleinere Portionen.“