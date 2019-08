Nikolauskloster in Jüchen : Auch verliebte Paare wieder im Nikolauskloster willkommen

Jüchen Seit diesem Jahr sind auch Ordensschwestern im Nikolauskloster im Einsatz. Das Jahresprogramm wird auch unter neuer Leitung des Klosters fortgesetzt.

Im Nikolauskloster in Jüchen-Damm sind seit diesem Jahr für Bildungs-und Jugendveranstaltungen erstmalig auch Oblatenschwestern im Einsatz. 1997 wurde in Spanien der weibliche Zweig der Oblaten gegründet. Heute gehören in Europa Schwestern aus Spanien, Deutschland, Polen, Peru und der Ukraine zu den „Missioneras Oblatas de Maria Inmaculada“. Sie haben die gleiche Spiritualität wie die Oblatenbrüder. 2017 gab es die erste Niederlassung in Deutschland in Burlo. Dort sind die vier Schwestern nicht nur in der Schule tätig. Oft sind sie auch bei im Nikolauskloster und engagieren sich in der Familienseelsorge und bei den Kindergottesdiensten.