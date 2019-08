Kirchengemeinde Norf-Nievenheim : Pfarrerin Christina Wochnik wechselt ins Saarland

NORF Die evangelische Kirchengemeinde Norf-Nievenheim hat die 39-Jährige verabschiedet. Künftig wird Wochnik themenorientiert arbeiten.

Der Abschiedsgottesdienst in der Norfer Friedenskirche liegt hinter ihr, die Wohnung in Allerheiligen ist ausgeräumt: Pfarrerin Christina Wochnik (39), aufgewachsen in Emmerich am Niederrhein, startet in einen neuen Lebensabschnitt. Seit 2013 war sie in der Kirche an der Uedesheimer Straße in Norf als Pfarrerin tätig und hat in dieser Zeit vieles auf die Beine gestellt – „mit einem sehr aufgeschlossenen Presbyterium, einem engagierten Team und netten Gemeindegliedern“, wie sie betont. „Es waren schöne Jahre in Norf, und ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so die Pfarrerin. Im September tritt sie ihre neue Stelle in der Gemeinde Ottweiler im Saarland an. „Nach sechs Jahren in Norf ist für mich die Zeit gekommen, mal etwas anderes auszuprobieren“, erklärt sie. Auf die in Ottweiler in der Nähe von Saarbrücken ausgeschriebene Stelle habe sie sich beworben, „weil das sehr interessant klang“. Dort plane man, in den nächsten Jahren nicht mehr bezirksorientiert, sondern aufgabenorientiert zu arbeiten. Die Geistlichen übernehmen dann nicht mehr alle Tätigkeiten in einer Kirche, sondern haben verschiedene Themenschwerpunkte.