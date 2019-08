An der Hansastraße in Neuss : Unbekannte stehlen eine Harley Davidson

An der Hansastraße in Neuss

Neuss Bislang unbekannte Diebe haben am Sonntag, in der Zeit von 19 bis 21.30 Uhr, ein Motorrad des Herstellers Harley Davidson, Typ Heritage Softail, gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, stand der dunkelgrün-silber lackierte Chopper mit dem Kennzeichen NE-X455 zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Hansastraße. Es handelt sich um ein seltenes Sondermodell „Nostalgia“. Auffällig sind zwei Zusatzscheinwerfer neben dem Hauptscheinwerfer. Sachdienliche Hinweise an 02131 3000.