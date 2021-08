Vorfall in Neuss-Norf : Polizei sucht Graffiti-Sprayer

Norf Ein Zeuge hat am Freitag gegen 22.30 Uhr die Polizei gerufen, weil er unter einer Fußgängerbrücke an der Von-Waldthausen-Straße Graffiti-Sprayer vermutete.

Beim Eintreffen der Beamten flüchteten zwei Jugendliche, ließen am Tatort aber verschiedene Gegenstände zurück. Tatsächlich war frischer Lackgeruch und ein Graffiti an einem Brückenpfeiler festzustellen. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um einen orange-grünen Tretroller vom Typ „Chilli Pro Scooter“, einen blauen „Nike Max Air“-Rucksack mit Camouflage-Muster und zwölf Spraydosen der Marke „Montana Black“ in verschiedenen Farben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000.