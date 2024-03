Nach Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY“ Viele Hinweise auf Sparkassen-Räuber in Neuss

Der reine Irrsinn! Mit diesen drei Worten leitete Moderator Rudi Cerne die Berichterstattung zum Raubüberfall auf die Sparkasse in Norf ein, der sich am 9. November 2022 ereignete. Auf der Suche nach einer heißen Spur, die sie endlich zu den Tätern führen wird, nutzten die Neusser Ermittler jetzt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“. Und die neuen Details zu dem Fall, die in der Sendung bekannt wurden, sind bemerkenswert – ebenso wie die hohe Anzahl der Hinweise, die seit der Sendung eingegangen sind. Zwischen 30 und 40 sind es nach Angaben von Claudia Suthor, Sprecherin der Kreispolizeibehörde. Diesen gehe man nun nach.