Polizei in Neuss sucht Zeugen : Jugendliche greifen Mann in der Innenstadt an

Die Polizei in Neuss ermittelt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Jugendliche haben einen Neusser (32) in der Innenstadt attackiert. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Donnerstag gegen 20.50 Uhr an der Oberstraße unterwegs. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Zunächst kam es laut Polizeibericht zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 32-Jährigen und einem Jugendlichen, der sich mit weiteren Personen an der Oberstraße aufhielt und ihn ansprach. Als sich der 32-Jährige entfernen wollte, wurde er vom Jugendlichen und einem Begleiter angegriffen. Derjenige, der ihn angesprochen hatte, soll ihm mit einem Schlüsselbund an den Hinterkopf geschlagen, der andere gegen seinen Rucksack getreten haben.

Anschließend flohen die beiden vom Tatort. Der Jugendliche, der den Streit begonnen hat, soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er soll circa 17 oder 18 Jahre alt sein. Er hatte schwarze Haare und eine Tasche mit dem Logo eines Fitness-Studios dabei. Sein Begleiter soll etwa 1,75 Meter groß und ebenfalls 17 oder 18 Jahre alt gewesen sein. Seine schwarzen Haare trug er unten rasiert und oben lang. Auch er hatte eine Fitness-Studio-Tasche dabei. Beide trugen eine Maske. Zeugenhinweise an die Polizei unter 02131 3000.

(NGZ)