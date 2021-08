Mordkommission ermittelt : 27-Jähriger soll in Neuss mehrmals auf Mann eingetreten haben

27-Jähriger soll in Neuss mehrmals auf Mann eingetreten haben

Der Tatverdächtige wurde am 16. August einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. (Symbolbild) Foto: dpa/Johannes Neudecker

Neuss Mehrmals soll ein 27-Jähriger auf einen Mann eingetreten haben. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bewertet diese Tat als versuchten Tötungsdelikt. Wie es dem Opfer nun geht?

Nach vorangegangenen Streitigkeiten kam es in der Nacht zu Sonntag, 15. August, gegen 1.30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich der Neusser Furth (Schlesienstraße). Im Zuge dessen soll ein 40-jähriger Mann körperlich angegangen und mehrfach getreten worden sein.

Die Polizei nahm einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten, jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich sind.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bewertet die Tat derzeit als versuchtes Tötungsdelikt und so wurde eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an. Der Tatverdächtige wurde am 16. August einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ.