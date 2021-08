Vorfall in Neuss-Gnadental : Alkoholisierter Fahrer begeht Unfallflucht

Vorfall in Neuss-Gnadental

Gnadental (NGZ) Auf dem Parkplatz eines Marktes an der Kölner Straße hat sich am Freitag gegen 16.30 Uhr ein Unfall mit Sachschaden ereignet. Der Vorfall hatte für den Verursacher besondere Folgen, er stand nämlich unter Alkoholeinwirkung.

Der Verursacher setzte sich dann in seinen Pkw und fuhr in Richtung Nixhütter Weg davon. Im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Neusser noch in unmittelbarer Nähe angehalten und kontrolliert werden. Dort stellten die Beamten eine deutliche Alkoholfahne fest. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht kommt auch noch eine Trunkenheit im Straßenverkehr hinzu.