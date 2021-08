Neusser Nordstadt : Mann demoliert zwölf Autos mit Baseball-Schläger

Die Polizei hat die Schäden an den insgesamt zwölf Fahrzeugen dokumentiert. Foto: Polizei

Neuss Aus noch unbekannten Gründen hinterließ ein Mann in der Neusser Nordstadt eine Spur der Verwüstung – nun befindet er sich in Gewahrsam. Was ist passiert?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine 64 Jahre alte Frau aus Neuss befuhr am vergangenen Mittwoch um 17.45 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Jakob-Herbert-Straße auf der Furth. Als mitten auf der Fahrbahn ein Mann ging, der einen zunächst unerkennbaren Gegenstand über der Schulter trug und einen Hund bei sich hatte, hupte die Autofahrerin, damit er die Straße freimacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, drehte sich der Unbekannte daraufhin um und schlug mit dem Gegenstand, dabei handelte es sich um einen Baseballschläger, auf den Wagen der Neusserin ein. Anschließend entfernte er sich, wobei er auf weitere geparkte Fahrzeuge einschlug.

Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte wenig später, um 17.55 Uhr, ein 48 Jahre alter Mann aus Neuss an der Straße „Am Römerlager“ als Tatverdächtiger gestellt werden. Der laut Polizei „psychisch auffällige Mann“ wurde in Gewahrsam genommen und auf die Polizeiwache in Neuss gebracht. Durch die Stadt Neuss und einen Arzt erfolgte die Einweisung in eine Fachklinik.

Der Mann hatte es vor allem auf Außenspiegel geparkter Fahrzeuge abgesehen. Foto: Polizei

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass neben dem Auto der Neusserin elf weitere Fahrzeuge im Nahbereich demoliert wurden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Bei dem Ford Fiesta der 64-Jährigen sei die Motorhaube eingeschlagen worden, in den anderen Fällen hatte es der 48-Jährige hauptsächlich auf Außenspiegel und Scheinwerfer abgesehen, wie auch deutlich auf Fotos der Polizei zu erkennen ist.

Der frei laufende Hund des Mannes wurde im Zuge des Einsatzes eingefangen und durch Kräfte der Feuerwehr Neuss an einen Familienangehörigen des Festgenommenen übergeben.

(jasi)