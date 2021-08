Polizei-Einsatz in Neuss : Betrunkener Kraftfahrer randaliert nach Alkoholtest

Die Polizei in Neuss hat einen stark alkoholisierten Kraftfahrer in Gewahrsam genommen (Symbol-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Als der Mann an einem Schnellrestaurant vorfuhr und lallend seine Bestellung aufgab, konnte er sich kaum auf dem Fahrersitz halten. Bei der Polizeikontrolle kullerten Bierflaschen durch den Fußraum, später randalierte er. Das alles hat für einen 37-Jährigen nun Konsequenzen.

Die Polizei hat einen 37 Jahre alten Mann aus Dormagen in Gewahrsam genommen, der stark alkoholisiert mit seinem Kleintransporter unterwegs war. Er randalierte schließlich so stark, dass er seine Zellentür beschädigte und dem Zentralgewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf zugeführt werden musste. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von knapp 2,5 Promille ergeben. Das teilt die Polizei mit.

Eine Zeugin hatte die Beamten herbeigerufen, weil ihr der betrunkene Kraftfahrer am Montag gegen 19.15 Uhr aufgefallen war. Der 37-Jährige war mit seinem Kleintransporter an einem Schnellrestaurant am Sperberweg vorgefahren und gab lallend seine Bestellung auf. Vermutlich in Folge seiner Alkoholisierung war er auch nicht mehr in der Lage, aufrecht im Führerhaus zu sitzen.