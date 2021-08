Zeugensuche in Neuss : Duo verprügelt 14-Jährigen und stiehlt Handy

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Zwei Jugendliche haben einen 14 Jahre alten Neusser am Mittwoch am Basketballplatz an der Karl-Arnold-Straße verprügelt und ihm sein Handy gestohlen. Er hat Anzeige erstattet.

Das teilt die Polizei mit. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung hat das Duo den 14-Jährigen demnach mit Schlägen und Tritten traktiert. Als die zwei Unbekannten von ihm abließen und in Richtung Bahnhof davon gingen, bemerkte er, dass mit den Tätern auch sein Smartphone der Marke Huawei verschwunden war.

Der 14-Jährige sowie ein Zeuge beschreiben das Duo wie folgt: Die männlichen Jugendlichen waren etwa 17 oder 18 Jahre alt. Einer von ihnen hatte kurze, dunkle Haare und war mit einem weißen Oberteil der Marke Lacoste sowie einer weißen, langen Hose bekleidet. Er führte eine Umhängetasche mit. Sein Begleiter trug eine schwarze Kappe, ein graues T-Shirt und eine lange Hose. Nun läuft die Suche nach den beiden.