Unfall in Mönchengladbach-Schrievers E-Scooter-Fahrer verletzt 71-Jährigen

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am 11. März: An diesem Tag war der Rentner eigenen Angaben zufolge abends gegen 19.15 Uhr zu Fuß auf der Hohlstraße im Ortsteil Schrievers unterwegs. An der Kreuzung zur Heinrich-Pesch-Straße sei dann ein Mann auf einem E-Scooter mit ihm zusammengestoßen. Der Mann sei aus Richtung Watelerstraße gekommen und habe ihn auf Höhe des dortigen Briefkastens von hinten erfasst, sodass der 71-Jährige stürzte. Dabei soll er sich eine Fraktur im Arm zugezogen haben.