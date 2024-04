Projektbeteiligung in Neuss Stadt sucht herausragende Frauenpersönlichkeiten

Welche Frauen an ihrer ehemaligen Wirkstätte geehrt werden sollen, steht dabei noch nicht fest. Und so sind Neusser Einwohner, Institutionen, Organisationen und Vereine dazu aufgerufen, bis zum 8. Mai, ihre Vorschläge einzureichen. Dabei gilt es die Kriterien des NRW-Projekts zu beachten. Danach muss es sich um eine historische Frauenpersönlichkeit handeln, das heißt eine bereits verstorbene Frau, die in Neuss gewirkt hat. Ihre Lebensleistung – in politischen, gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen, ökonomischen, konfessionellen oder wissenschaftlichen Bereichen – sollte durch Forschung und Dokumentation belegbar sein. Und ihr Wirken könne als Beispiel für Emanzipation und/oder Förderung der Gleichberechtigung mit Vorbildcharakter dienen. Die Vorschläge können nun bis zum Montag, 8. April, bei der Stadt Neuss eingereicht werden – unter der E-Mail-Adresse frauenorte@stadt.neuss.de oder per Post an Stadt Neuss, 1G – Gleichstellungsbeauftragte, Markt 2, 41460 Neuss. Die Vorschläge werden vom Neusser Stadtarchiv auf Erfüllung der Kriterien geprüft, ehe sie bei dem Projekt „FrauenOrte NRW“ eingereicht werden, das bis 2025 50 Orte in Nordrhein-Westfalen kennzeichnen will.