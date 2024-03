Gymnasium Norf Wenn Schulen Sportkarrieren fördern

Wie gut die Förderung von jungen Sportkarrieren in Dormagen funktioniert, hat sich schon durch etliche Topsportler gezeigt, die aus dem Sportinternat Knechtsteden hervorgegangen sind. Nicht umsonst werden das Norbert-Gymnasium und die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule für ihre gedeihliche Zusammenarbeit inzwischen als eine von 43 „Elitschulen des Sports“ in Deutschland geführt. In das vom Rhein-Kreis Neuss propagierte Konzept der „Dualen Karriere“, also neben dem sportlichen auch das berufliche Fortkommen der Athleten zu unterstützen, hat sich seit 2022 auch das Gymnasium Norf als „Offizieller Kooperationspartner des Olympiastützpunkts Rheinland“ eingereiht. Welche wichtige Rolle schon Schulen bei der Entwicklung leistungsportlicher Karrieren einnehmen können, zeigt das aktuelle Beispiel des 14 Jahre alten Taekwondoka Vincent Koch, der aus Allerheiligen kommt und dementsprechend das Gymnasium im Neusser Süden besucht.