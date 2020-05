Einsatz in Neuss : Unfall auf dem Bahngelände an der Karl-Arnold Straße

Neuss Am Dienstagmittag hat es einen Unfall auf dem Bahngelände an der Karl-Arnorld Straße in Neuss gegeben, bei dem nach ersten Erkenntnissen drei Personen verletzt wurden.

Gegen 11.40 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert: Auf dem Bahngelände an der Karl-Arnorld-Straße in Neuss hat es nach Angaben der Bundespolizei einen Unfall zwischen zwei Ausbildungslokomotiven gegeben. Auf einer Lokomotive waren jeweils zwei Auszubildene mit ihrem Ausbilder. „Die Fahrzeuge sind aufeinandergefahren“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei. Dabei seien drei Personen verletzt worden.

Die Feuerwehr Neuss wurde um 11.33 Uhr alarmiert und unterstützte die Rettungskräfte dabei, die drei verletzten Personen - zwei von ihnen waren gehfähig - aus den Lokomotiven zu holen. An den Triebwagen befanden sich keine Anhänger. Das erklärt Feuerwehr-Sprecher Christian Franke. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach knapp einer Dreiviertelstunde beendet.

Die Polizei geht von einem erheblichen Sachschaden aus.

