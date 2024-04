KGV „Deutsche Scholle“ in Neuss Frühlingserwachen im Kleingartenverein

Die Vögel zwitschern um die Wette angesichts des Sonnenscheins, der an diesem Wochenende auch die Parzellen im Nordstadt-Kleingartenverein „Deutsche Scholle“ durchflutet. Überall sind die Tulpen schon fast verblüht und der Rhododendron beginnt gerade aus den grünen Blättern heraus weiß zu knospen. In vielen Parzellen haben die Pächter den ersten „Frühjahrsputz“ bereits begonnen und ihre Rasen gemäht. Auch einige Anbauflächen sind frisch geharkt, in Hochbeeten warten Erdbeerpflänzchen, Salat, Tomaten und Zucchini auf die warmen Tage.