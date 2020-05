An der Stresemannallee in Neuss : Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Auf Höhe Europadamm verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Foto: Emergency-Report.de - Bothe/Daniel Bothe

Neuss An der Stresemannallee ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen, der tragisch endete. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr ein 42 Jahre alter Neusser um 17.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Stresemannallee in Richtung Hammfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Höhe Europadamm verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall, wobei er sich schwer verletzte. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort kam der Neusser in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Stresemannallee in Richtung Hammfeld etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich mit dem Verkehrskommissariat Neuss unter der Rufnummer 02131/3000 in Verbindung zu setzen.

(NGZ)