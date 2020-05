Polizei in Neuss ermittelt : Bewohner vertreibt Einbrecher

Die Polizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbol-Bild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Reuschenberg Unbekannte sind am Freitagvormittag in ein Einfamilienhaus an der Geranienstraße eingedrungen. Weil ein Bewohner durch Geräusche auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Einbrecher ohne Beute die Flucht.

Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Einbrecher laut Polizeibericht eine Terrassentür auf. Dabei machten sie Lärm. Das bemerkte ein Hausbewohner.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Tätern. Zeugen, die am Freitag zwischen 8 und 10 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

(NGZ)