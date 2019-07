Literarischer Sommer in Neuss : Eine Geschichte um verschwundene Kunst von Franz Marc

Neuss Der „Literarische Sommer“ machte einen Ausflug nach Sinsteden. Im Kreiskulturzentrum stellte Bernhard Jaumann seinen Roman vor.

Bernhard Jaumann wurde vor 62 Jahren in Augsburg geboren, er lebt in Bad Aiblingen. Der Gymnasiallehrer hat sich immer wieder Auszeiten gegönnt, um Länder Italien, Mexiko, Australien oder Namibia kennenzulernen und zu erkunden. Allein seine Zeit in Namibia hat ihn zu drei Kriminalromanen animiert.

Am Freitag entführte er die Zuhörer in die letzten Tage des 2. Weltkriegs, genauer gesagt in einen Tunnel in Berchtesgaden. Zwei – wie sich herausstellen sollte, sehr unterschiedliche – Freunde, Xaver und Ludwig, geraten in Streit, als sie in einem versteckten Zug jede Menge Gemälde entdecken. Die Enttäuschung, dass es bei dem Fund nicht um die kriegsentscheidende Wunderwaffe, sondern um Kunst handelt, ist bei Ludwig deutlich geringer als bei seinem Freund: Er sieht das Bild „Der Turm der blauen Pferde“ und ihm wird klar, dass die Nazi-Propaganda ein Lügengespinst war. Er fühlte sich wie neugeboren. Als Xaver sich anschickt, das Bild zu zerstören, erschlägt er ihn. Er musste unbedingt seine Blauen Pferde verteidigen.