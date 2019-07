Ferien-Event in Neuss : Rodelgaudi auf dem Freithof sorgt für Abkühlung

In der Innenstadt wurde am Wochenende gerodelt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Alpenpark hat am Wochenende winterliches Funsport-Event auf dem Freithof veranstaltet – ein rasantes Vergnügen.

Zum Ferienstart durften die Kinder in Neuss einem für diese Jahreszeit eher ungewöhnlichen Vergnügen nachgehen: Schlittenfahren. „Unsere Passion ist es, den Sport zu den Leuten zu bringen – und man sieht, dass es funktioniert“, sagt Hauke Bochem, Eventmanager beim Alpenpark Neuss. Seit mehreren Jahren inszeniert er mitten im Sommer einen Wintersport-Event in der Neusser City.

Besonders Kinder im Grundschulalter waren von der rasanten Talfahrt begeistert, so auch die achtjährige Melody. Ein fürs andere Mal zieht sie den schweren Tubing-Reifen die steile Treppe zum rund vier Meter hohen Gipfel der Rutschpiste hinauf. Nach fünf Sekunden Schussfahrt landet sie sanft in einem Schneeberg. „Das ist fast so schön wie in der Eifel und eine tolle Abkühlung“, freut sie sich. Dass sie manchmal mit nackten Armen im Schnee landet, stört sie wenig. Ihr fünfjähriger Bruder Leon hatte heute gar sein erstes Rodel-Erlebnis. „Hier liegt im Winter ja meist kein Schnee“, bedauert Mutter Jenny Stein.