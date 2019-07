Schützenfest in Neuss-Reuschenberg : Reuschenberg feiert sein Königspaar

Schützenfest in Neuss-Reuschenberg

Das Schützenkönigspaar Enrico und Carolin Braun hatte sichtlich Freude an der Königsparade in Reuschenberg. Foto: Andreas Woitschützke

Reuschenberg Die Reuschenberger Schützen paradierten am Sonntag zu Ehren ihres Königspaars Enrico und Carolin Braun.

Mit einem sogenannten Warm-Up, einer letzten Generalversammlung, und dem traditionellen Fackelzug am Samstag sind die Reuschenberger Schützen in ihr Heimatfest gestartet. Um bei dieser Gelegenheit ihre Jubilare zu ehren, Vorstandsmitglied Daniel Schillings die Goldene Ehrenadel ans Revers zu heften und auf Anregung von Schützenkönig Enrico Braun mit Manfred Fieth einen ganz besonderen Schützen auszuzeichnen. Fieth gehörte 37 Jahre dem Komitee des Reuschenberger Bürger-Schützen-Vereins an und war 17 Jahre dessen Präsident – mehr als die Hälfte seines Lebens.