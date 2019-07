Brand auf Schützenfest in Neuss-Reuschenberg : Unbekannte zünden Autoscooter an

Insgesamt zehn Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Samstag durch den Brand beschädigt. Foto: Emergency-Report.de - Bothe

Neuss In der Nacht zu Samstag musste die Feuerwehr zum Kirmesplatz in Reuschenberg ausrücken. Während im Festzelt beim Schützenfest gefeiert wurde, gingen draußen auf der Kirmes mehrere Autoscooter-Fahrzeuge in Flammen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Um 0.15 Uhr in der Nacht zu Samstag wird die Musik im Festzelt beim Schützenfest in Reuschenberg erst einmal heruntergefahren. Gut 1000 Gäste feiern dort zu diesem Zeitpunkt laut Daniel Schilings, Vizepräsident des Reuschenberger Bürger-Schützen-Vereins, gemeinsam. Die Fahrgeschäfte auf der Kirmes sind da bereits geschlossen. Aber die Party wird von einem Brand auf dem Kirmesplatz überschattet. Unbekannte hatten dort, direkt neben dem Festzelt, mehrere Autoscooter-Fahrzeuge angezündet, die Flammen beschädigten auch das Dach des Fahrgeschäfts. „Wir haben die Gäste im Zelt informiert, draußen rückten derweil Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei an“, erklärt Schillings.

Am Samstag konnte der Autoscooter wieder in Betrieb gehen. Foto: Andreas Buchbauer

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Aber der Schaden ist enorm. Wie hoch, das müssen die kommenden Tage zeigen. Allerdings wird er die zunächst kolportierten 500.000 Euro laut Autoscooter-Betreiber Dammo Mario Eylart wohl nicht erreichen. Für ihn und sein Team ist es ein Wochenende mit kurzen Nächten. Zunächst muss die Fahrfläche gereinigt und das Dach geflickt werden. Dann geht es darum, die durch den Brand zerstörten Fahrzeuge zu ersetzen. „Insgesamt zehn Fahrzeuge sind beschädigt worden“, sagt Eylart. Aber er hat noch ein Lager, in dem alte Autoscooter-Fahrzeuge stehen, die das Team über Nacht so herrichtet, dass sie genutzt werden können. Am Samstag um 14 Uhr kann der Autoscooter wieder seine Pforten öffnen, allerdings nur mit 16 statt 22 Fahrzeugen. Für den Schausteller bedeutet das neben dem Schaden und dem Ärger einen Verdienstausfall.

Autoscooter-Betrieber Dammo Mario Eylart schaffte nach dem Brand ältere Fahrzeuge heran, die über Nacht fahrtüchtig gemacht wurden. Foto: abu. Foto: Andreas Buchbauer

Info Kirmes-Fahrgeschäfte hatten schon zu Security Mitarbeiter des Security-Dienstes entdeckten den Brand in der Nacht zu Samstag gegen 0.15 Uhr. Festzelt Dort wurde zum Zeitpunkt des Brands noch gefeiert. Die Fahrgeschäfte auf der Kirmes hatten bereits geschlossen.

Es ist das vierte Mal, dass Dammo Mario Eylart mit seinem Autoscooter auf der Kirmes in Reuschenberg dabei ist. Seine Familie ist eine kleine Schausteller-Dynastie. In fünfter Generation betreiben die Mönchengladbacher ihre Autoscooter bereits, und die sechste steht schon bereit. Den guten Draht zu den Reuschenberger Schützen lässt sich Dammo Mario Eylart durch den Brand nicht vermiesen. Er kann sich gut vorstellen, auch nächstes wieder in Reuschenberg dabei zu sein. Eylart ist – genauso wie die Schützen – froh, dass das Feuer rechtzeitig von Security-Mitarbeitern entdeckt wurde, bevor es sich ausbreiten konnte. „Zumal in der Nähe ja auch einige Schausteller ihr Nachtlager in Wohnwagen aufgeschlagen haben“, sagt Schillings.