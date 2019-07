Kirmes in Neuss-Reuschenberg : Brandstifter legen Feuer am Autoscooter

Die Feuerwehr im Einsatz (Archiv). Foto: Königs, Bastian (bkö)

Neuss Auf dem Kirmesplatz in Neuss-Reuschenberg haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag Feuer am Autoscooter gelegt. Der Schaden beträgt laut Schausteller rund eine halbe Million Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Insgesamt setzten die Täter neun Autoscooter-Fahrzeuge auf dem Gelände des Kirmesplatzes in Brand, berichtet die Polizei. Dabei wurde auch das Dach des Fahrgeschäfts beschädigt. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war der Brand bereits durch den Betreiber des Autoscooters gelöscht worden. Dieser schätzt den Sachschaden auf bis zu 500.000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 02131-3000 zu melden.

(top)