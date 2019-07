Königs- und Oberstehrenabend in Neuss : Reuschenberger Oberst wird zum General

Reuschenberg In Abstimmung mit den Majoren hat Hauptmann Andreas Roszak jetzt Volker Pauly befördert.

Eine Gemeinschaft, die der neue Präsident Wolfgang Strahl in seinem ersten Amtsjahr nach vorherigen Turbulenzen mit einem „Wir schaffen das schon“ umschrieb: „Wir haben es geschafft, mit einem weitgehend neuen Vorstand die Weichen für ein hoffentlich schönes Schützenfest zu stellen und rufen die Schützen auf, uns darin zu unterstützen. Wir alle wollen feiern, lasst uns damit beginnen.“ Als einen wesentlichen Baustein für einen Neuanfang nannte Strahl Regimentsoberst Volker Pauly. Der gleichzeitige Oberstehrenabend sei Gelegenheit, ihm für sein Engagement, für Kameradschaft und Freundschaft zu danken. „Wir haben es geschafft, eine neue gute Mannschaft aufzustellen“, so Pauly in seinem Wort an die Schützen.