Protestmarsch in Neuss : Hunderte „Fridays for Future“-Demonstranten ziehen durch die Stadt

Am frühen Nachmittag setzte sich der Protestzug in Bewegung. Foto: Natalie Urbig

Liveblog Neuss Gegen 13.30 Uhr setzte sich der Protestzug in Neuss in Bewegung. Nach einem Stopp am Rathaus ging es weiter zum Rheinpark-Center, wo Demonstranten aus Düsseldorf hinzu kamen. Für den Abschluss samt Konzert am späten Nachmittag und Abend erwarten die Veranstalter Tausende Teilnehmer. In unserem Liveblog können Sie die Ereignisse verfolgen.

Tausende Teilnehmer werden erwartet

Zwei Gruppen aus Neuss und Düsseldorf starteten gegen 13.30 Uhr

Gegen 15.15 Uhr trafen sie am Rheinpark-Center zusammen

Welche Straßen für die Demo gesperrt sind, lesen Sie hier