Reuschenberg feiert Schützenfest : Ein frisch verheiratetes Königspaar

Neuss Reuschenberg feiert mit Enrico und Carolin Braun an der Spitze sein Heimatfest.

(ho) Mit Gelassenheit kann der neue Vorstand des Reuschenberger Bürger-Schützen-Vereins um seinen Präsidenten Wolfgang Strahl in das an diesem Wochenende beginnende Schützenfest herangehen. Denn alle Vorbereitungen für die Tage vom 13. bis 16. Juli sind getroffen, und das Regiment geht Schützenfest-Montag, 14. Juli, mit einem guten Gefühl in den Tag: Zwei Schützen werden sich um die Würde des Königs 2019/2020 bewerben: Thomas Bonn vom Grenadierzug „Op Zack“ mit Ehefrau Andrea und Heinz-Georg Spelter vom Hubertuszug „Edelwild“ mit Gattin Angelika.