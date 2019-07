Gymnasium Marienberg : Triumphzug für Schulleiter Burdich

Neuss/Xanten Marienberg-Schülerinnen entführen ihren Rektor zu Römerspielen nach Xanten.

Der allerletzte Schultag begann für Josef Burdich mit einer „Entführung“ – und endete mit einem Triumphzug und römischen Spielen im Römerpark Xanten. Tibi gatias agimus („Wir danken dir sehr“) hatten die Mädchen auf den Streitwagen geschrieben, mit dem sie ihren langjährigen Schulleiter durch den Sand der Xantener Arena zogen. Für den Lateinlehrer Burdich schloss sich dort ein Kreis. Denn bevor er 1991 als Konrektor an das erzbischöfliche Mädchengymnasium Marienberg wechselte, das er seit 2006 geleitet hat, konnte er als junger Lehrer, der von der pädagogischen Kraft des Theaterspielens überzeugt ist, mit Schülern der Bischöflichen Montessori-Gesamtschule Krefeld in diesem weiten Rund ein antikes Schauspiel inszenieren.

Aber das wusste das Organisationskomitee nicht, das unter den Überraschungscoup unter dem Codenamen „Mission Köln“ vorbereitet hatte. Eingeweiht war nur ein kleiner Kreis des Kollegiums, allen voran die stellvertretende Schulleiterin Simone Kippels. Aber die Beteiligten hielten offenbar dicht. Als Burdich am Donnerstagmorgen aufgefordert wurde, in ein Privatauto zu steigen, ahnte er nicht, wohin die Reise führen würde. Erst als sich der Wagen dem Ortsschild Xanten näherte, dämmerte es ihm. Was ihn dort erwarten würde, ahnte Burdich aber nicht.

Die erste Überraschung war, dass die ganze Schulfamilie mit knapp 1200 Personen in Bussen schon vorgefahren war. Gemeinsam mit dem in der Neusser Quirinus-Pfarrei engagierten Schulleiter besuchten sie im Xantener Dom zunächst die Messe. Dann musste sich Burdich umziehen. Raus aus Jeans, Freizeitjacke und Slippern, rein in Sandalen und Tunika. Und mit einem Siegerkranz auf dem Haupt hielt er als Imperator Einzug in die Arena.