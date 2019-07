Musikwettbewerb im Rhein-Kreis : Wenig Resonanz aus der Musikerszene

Neuss Für den Neusser Vorentscheid im Romaneum gibt es nur zwei Bewerbern.

Auch der zweiten Neuordnung des früheren Rock- und Pop-Wettbewerbs der Stadt Neuss ist kein Erfolg beschieden. Nur zwei Bewerber gibt es, wenn am Freitag Abend im Pauline-Sels-Saal des Romaneum der Vorentscheid stattfindet. Der eine ist die Sängerin Emilia Mandla, der andere die Rockband Black Out. Der Sieger soll Neuss beim finalen Konzert vertreten.

Seit April sucht die Stadt junge Solokünstler und Bands, die am „Young Stage“-Songcontest teilnehmen möchten. In einem Vorentscheid soll der Künstler gefunden werden, der gegen Kandidaten aus Kaarst, Grevenbroich und Dormagen antritt. Noch Anfang Juni musste Organisator Christian Weber vom Kulturamt zugeben: „Bisher liegen leider keine Einsendungen vor.“ An mangelnden Preisen kann es eigentlich nicht liegen. Der Sieger des Finals am 31. Oktober (Greyhound Cafè, Pier 1) gewinnt einen Tag im Tonstudio, der Zweitplatzierte einen Musikvideo-Dreh, der Drittplatzierte ein Fotoshooting.