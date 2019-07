Blockflötenkonzert in Neuss : Sommerkonzert mit Blockflöten

Blockflötenkonzert in Neuss

Neuss Das Blockflöten-Orchester der Musikschule überraschte – mal wieder – mit seiner Bandbreite

Das Blockflöten-Orchester Neuss (BON) der Musikschule unter der Leitung von Ralf Bienioschek feierte sein 10-jähriges Bestehen mit einem Sommerkonzert in der Aula der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Zu Beginn gab es für die rund 350 Konzertbesucher Mozart-Kugeln – die „Kleine Nachtmusik“ des Komponisten war nämlich ein zentrales Werk in der ersten Hälfte des Konzerts. Daneben stach auch die Ouvertüre zu der Oper „Die Italienerin in Algier“ von Gioachino Rossini, einem bedeutenden Komponisten der italienischen Klassik, durch eine Mischung aus Spritzigkeit, Virtuosität und rhythmischer Präzision aus dem Programm heraus.