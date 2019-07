Kostenpflichtiger Inhalt: Traditionelle Versammlung in Neuss : Frauen entscheiden über „Zog Zog“ mit

Schützenpräsident Martin Flecken (l.) und Bürgermeister Reiner Breuer werden bei „Zog Zog“ den Vertrag zwischen Stadt und Verein unterzeichnen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Zum ersten Mal in der fast 200-jährigen Geschichte des Neusser Bürger-Schützen-Vereins können am Samstag auch ausgewählte Töchter über die Kardinalfrage abstimmen. Doch das Interesse der Damen hält sich offenbar in Grenzen.