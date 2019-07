Shakespeare-Festival in Neuss : Frauenpower für Shakespeare

Neuss Die Besetzung ist eine Umkehrung der Spielpraxis zur Shakespeares Zeiten: Vier Frauen stehen in „Der Sturm“ auf der Bühne und übernehmen alle Rollen. Denn die Männer der Handlebards haben nun ein weibliches Pendant.

Rund eineinhalb Stunden der Aufführung sind schon gespielt. Dann wird der erste Zuschauer auf die Bühne geholt. Und noch einer. Und noch einer. Gleich drei Männer sind es, die einzigen Vertreter ihres Geschlechts, die sich kurzfristig die Spielfläche mit den weiblichen Handlebards teilen dürfen. Es scheint zum Prinzip der freien Theatergruppe zu gehören, Zuschauer als „Mitspieler“ zu akquirieren. Das haben die schon drei Mal im Neusser Globe (in unterschiedlichen Konstellationen) aufgetretenen Männer gemacht, und nun zeigt auch der weibliche Teil der Truppe, das sie es genauso gut kann. Oder vielleicht lieber: fast so gut kann. Denn ein bisschen fehlt es den vier Schauspielerinnen auf der Bühne noch an jener Selbstverständlichkeit, die das männliche Pendant der Handlebards dabei zeigt.

Zwar fehlt es in Sachen Requisiten an den namensgebenden Fahrradlenkern, aber auch die vier Frauen tragen rote, blaue, gelbe und grüne Strümpfe und kurze Hosen, übernehmen alle wichtigen Rollen, arbeiten mit blitzschnellen Wechseln und greifen dabei auf Kostümversatzstücke zurück, die schnell an- und ausgezogen sind – oder eben kurzerhand einem Zuschauer aufgedrängt werden. Der ist dann eben mal ein stummer König Alonso, wird höchstens per Handzeichen animiert, in rhythmische Bewegungen zu verfallen. Auch wenn das Globe wie an diesem Nachmittag nur schwach besetzt ist – die Schauspielerinnen müssen nicht lange suchen, um in den vorderen Reihen jemanden zu finden, der kurzfristig zum Mitspieler wird.