Feier in Neuss : Jüdische Gemeinde feiert Sommerfest im Bederov-Zentrum

Feier in Neuss

Neuss Beim letzten Sommerfest vor dem Umbau des jüdischen Alexander-Bederov-Zentrums an der Leostraße war die Stimmung fröhlich und der zentrale Saal mit vielen Besuchern gefüllt.

Bert Römges, Koordinator für Neuss bei der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, freute sich über zahlreiche Gäste, darunter fast den gesamten Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Neuss. Aber auch Neusser Ratsmitglieder und der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer Frank Gensler hatten sich eingefunden.

Lichterfest in Neuss

Grundlage ist der im vergangenen Jahr unterzeichnete Kooperationsvertrag mit der Stadt Neuss. Mit einem Jahr Bauzeit werde gerechnet, so Bert Römges. Während dieser Zeit könne man Räume in der Innenstadt nutzen, die aus Sicherheitsgründen jedoch nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

Für Feste und größere Veranstaltungen haben Monsignore Guido Assmann, Oberpfarrer an St. Quirin, und sein evangelischer Kollege Pfarrer Franz Dohmes ihre Räumlichkeiten angeboten. So sei jüdisches Leben in Neuss auch während der Umbauphase gesichert.