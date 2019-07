Chor in Neuss : Städtischer Musikverein feiert 175 Jahre mit Festtag

Chor in Neuss

Neuss Im Saal des Marienhauses feierte der Städtische Musikverein Neuss 1844 sein 175-jähriges Bestehen.

Er wurde 1844 als „Neusser Männergesangverein“ gegründet, seit 1857 musizierte die reine Herrengesellschaft mit einem Damenchor. Der heutige Name wurde erste 1938 geprägt. Seit 1934 trat der Chor zusammen mit dem Musikverein Grevenbroich auf. Diese musikalische Zusammenarbeit hatte Konrad Wassenberg initiiert, der die Chorgemeinschaft bis 1968 leitete. Unter den nur acht Chorleitern in 175 Jahren war auch Julius Busch (1871/72). Der musisch begabte Architekt und Baumeister vieler Kirchen – unter anderem St. Josef (Weissenberg), St. Peter (Hoisten) und Marienkirche – und Wohnhäuser an Breite Strasse und Drususallee war später Leiter des von ihm gegründeten Quirinuschores (1878 – 1911). Sein Quirinuslied wird auch heute noch vielfach gesungen.