Edith-Stein-Haus in Neuss : Das Kochstudio über den Dächern von Neuss

Kochkurse sind populär. Im Edith-Stein-Haus gibt es dazu viele verschiedene Angebote die meist unter einem Motto stehen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im Edith-Stein-Haus zeigt sich: Gemeinsam macht Kochen mehr Spaß. Die große Lehrküche ist ein beliebter Seminarort – mit Aussicht.

Der Koch-Boom macht auch vor den Türen des Edith-Stein-Hauses nicht halt. Die Lehrküche im Neubau der Familienbildungsstätte trumpft mit Ausstattung und einem sensationellen Blick über die Dächer von Neuss auf. Dort wird gerne unter professioneller Anleitung gemeinsam gekocht und genossen. Wer sich an den Herd stellt, ist unterschiedlich, die Männergruppe 55 plus trifft sich zum Beispiel regelmäßig, am Ende einer Kursreihe werden dann die Damen fürstlich bekocht. Aber auch Mottokurse wie „Wald- und Wiesenschmankerl“ bis zur veganen Herbstküche finden sich im Programm.

Mit Gruppen bis zu 15 Personen tummelt sich immer ein erfahrener Kursleiter in der Küche. Wie jetzt unter dem Motto „Bella Italia“. Ausnahmsweise in kleiner Runde kümmerte sich Küchenmeister Alexandre Mathon um ein klassisches Osso Buco als Hauptgang. Der Kursus füllt einen ganzen Abend. Planung und Einkauf werden vom Kursleiter übernommen, die feine Mahlzeit mit vier Gängen erarbeiten sich die Teilnehmer selbst, vom Zwiebel schneiden, bis zum Teller abwaschen. Gemeinsam ist ihnen die Lust, etwas Neues auszuprobieren. Die Freundinnen Annette Schumacher und Katja Peiffer kamen gemeinsam, der Kursus war ein Geburtstagsgeschenk. Die Tipps vom Profi nahmen sie gerne an. Auf der Suche nach Anregungen ist auch Anja Lohmann immer wieder: „Ich mache viele Kurse, weil ich gerne neue Rezepte kennenlernen möchte und mit mehreren ist es einfach schöner als zu Hause in der eigenen Küche.“ Sie war mit ihrer Freundin Brigitta Kubeschmidt gekommen, die am Herd noch etwas lernen möchte.

Info Kurse können individuell gestaltet werden Übersicht Das Programm für das zweite Halbjahr ist erschienen. Anmeldungen unter www.familienforum-neuss.de Variationen Individuelle Kurswünsche für Gruppen sind nach Absprache möglich. Die Kurse Kochen und Backen fallen in den Fachbereich „Leben in Balance“.

Zu Beginn werden die Gerichte besprochen und die Aufgaben verteilt. Dann geht es ans Schnibbeln und Brutzeln. Wenn‘s knifflig wird, hilft der Profi. „Die Leute sind hier unterschiedlich, mal vorsichtig, mal selbstsicher, aber immer entspannt“, erklärt Mathon. Ziel des Abends ist es, gemeinsam die vier Gänge auf den Tisch zu bringen. Klar geht da auch mal was schief. Dann ist es Aufgabe des Profis, zur Hilfe zu eilen. „Bisher konnten wir aber noch immer alles retten“, beteuert er.

Für Gabi Becker, verantwortlich für den Bereich „Leben in Balance“ im Edith-Stein-Haus, ist die Küche ein wichtiger Baustein im Programm: „Hier vermitteln wir die Lust am Leben und Kochen.“ Aber auch Lebensmittelkunde, Regionalität und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen. Neben den klassischen Kursen gibt es auch ein Angebot in Kooperation mit dem Verein „Raum der Kulturen“, der Beratungsstelle „Balance“ und dem Caritas-Sozialdienst mit Geflüchteten aus der Erstaufnahmeeinrichtung. Im Edith-Stein-Haus können sie ihre Küche präsentieren und gemeinsam kochen und essen. „Neben dem sehr schönen Miteinander findet auch ein Austausch über die Kulturen und Gepflogenheiten statt“, erklärt Becker. Immer wieder kann sie in der Küche erleben, dass die gemeinsame Mahlzeit wesentlich mehr ist als nur Nahrungsaufnahme. „Da findet so viel Austausch statt, dass jeder mit einem Gewinn nach Hause gehen kann.“