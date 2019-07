Schwimmbad in Neuss : Südbad ist bereit für Sommer-Andrang

Der neue Außenbereich des Südbads hat jede Menge Angebote für Kinder. Zum Ferienstart wurde er offiziell eröffnet. Foto: Andreas Woitschützke

Reuschenberg Jetzt müssen nur noch die heißen Tage zurückkehren: Der neue Außenbereich des Südbads wurde am Samstag pünktlich zum Ferienstart offiziell eröffnet. Insgesamt wurden fast fünf Millionen Euro investiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Yasmin-Adina Köferstein

Wer in diesem Sommer noch keinen Abstecher ins Südbad gemacht hat, wird bei seinem nächsten Besuch staunen. Im September vergangenen Jahres gingen die groß angelegten Baumaßnahmen los und konnten nun abgeschlossen werden. Pünktlich zum Start in die Sommerferien wurde der neue Außenbereich am Samstag offiziell eröffnet.

Schon während der Baumaßnahmen hatte es sei Mitte Juni einen erfolgreichen Test- und Probebetrieb gegeben. Insbesondere für die kleinen Badegäste gibt es viel Neues zu entdecken. Der Kinder- und Familienbereich fällt hinter dem 50-Meter-Schwimmbecken durch seine vielen bunten Farben direkt ins Auge. Ein großer Wasserspielplatz mit flachen Kinderplanschbecken, Wasserfontänen und Rutschen, sowie einem 70 Quadratmeter großen Spraypark mit verschiedenen interaktiven Wasserspritzgeräten ist auf der Fläche des früheren Sprungturmbeckens entstanden.

Info Für Schüler gibt’s wieder eine Ferienkarte Angebot Mit der Ferienkarte können Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahre das Süd- oder Nordbad während der Ferien beliebig oft besuchen. Erhältlich ist die personalisierte Ferienkarte im Süd- und im Nordbad. Sie kostet 18,50 Euro. Kinder unter fünf Jahre haben freien Eintritt.

Daneben wurde eine Breitwellenrutsche gebaut, auf der auf drei unterschiedlich gestalteten Rutschbahnen hinunter gesaust werden kann. Um die Kinder beim Planschen vor UV-Strahlung zu schützen, wurden zudem noch Sonnensegel angebracht. Weiterhin gibt es noch eine Kletterwand, ein neuer Spielplatz ist entstanden und eine Kindertoilette und kindgerechte Duschen.

Die Technik, um die vielen Wasserattraktionen betreiben zu können, ist im unteren Teil des 4,50 Meter tiefen Becken des alten Springturms untergebracht. Das 50-Meter-Becken hat einen neuen Boden bekommen. Der 40 Jahre alte Fliesenspiegel wich einer großen Edelstahlwanne, die in das bestehende Becken eingelassen wurde. Der Vorteil gegenüber Fliesen: einfacher zu reinigen und ein geringerer Pflege- und Reparaturaufwand. Gleichzeitig ist der durchgängig 1,80 Meter tiefe Boden am Anfang des Beckens, auf 1,36 bis 1,40 Meter angehoben worden. Warum? Es sei aufgefallen, dass gerade Kinder und Jugendliche häufig auf der Fußraste am Beckenrand standen, weil sie im tiefen Wasser nicht stehen konnten. Jetzt könnten sie auch den vorderen Bereich nutzen, um im stehtiefen Wasser Ball zu spielen, erklärt Alexander Bride, Betriebsleiter der Bäder der Stadtwerke Neuss. Für die, die ihre Meter schwimmen wollen, wird es auch weiterhin abgetrennte Bahnen geben.