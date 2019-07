Neue Angebote in Rommerskirchen : Ein Spielplatz fürs Kulturzentrum Sinsteden

Neue Angebote in Rommerskirchen

Das Kreiskulturzentrum in Sinsteden soll für Besucher attraktiver werden – nicht nur bei Veranstaltungen wie dem Blues-Festival. Foto: Hammer, Linda (lh)

Sinsteden 50.000 Euro will der Rhein-Kreis für einen Spielplatz und einen Kiosk im Kulturzentrum ausgeben. Der Eintritt soll auch nach einem Jahr weiter frei sein.

Das Kreiskulturzentrum Sinsteden liegt der UWG/Die Aktive am Herzen. Sie wollen, dass mehr Besucher kommen und die Anlage attraktiver wird. Daher hatten sie bereits im Finanzausschuss im März der Verwaltung einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, in der Hoffnung, dass die einzelnen Vorschläge umgesetzt werden.

Dazu gehörten unter anderem eine auffällige Beschilderung (im Hinblick auf die neue Umgehungsstraße, die im Herbst fertig wird), die Erarbeitung eines Rundgangs für die Landmaschinenhalle, Verbesserung der Busverbindungen, Installation einer E-Bike-Station. Außerdem sprach sich die Fraktion dafür aus, den kostenlosen Eintritt (seit 15. Juli 2018) unverzüglich aufzuheben. Denn, so heißt es in der Begründung: Da die Besucherzahl mit Ausnahme der Schüler (museumspädagogisches Angebot) weiterhin rückläufig sei, könne nur eine Attraktivierung des Zentrums mehr Besucher anziehen.

Kulturzentrum Das Kreiskulturzentrum Sinsteden liegt an der Grevenbroicher Straße 29. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und feiertags von 12 bis 17 Uhr.

Ergebnisse 41 Prozent davon besuchten das Zentrum zum ersten Mal; 54 Prozent waren zwischen 54 und 79 Jahre, 21 Prozent zwischen 16 und 34 Jahren; 29 Prozent kamen wegen einer aktuellen Sonderausstellung, jeweils 24 Prozent gaben als Grund des Besuchs das Landwirtschaftsmuseum oder die Rückriemhallen an.

Was Mit dem Wegfall des Eintritts (Juli 2018) hatten Besucher die Möglichkeit, einen Fragebogen auszufüllen. Allerdings machten nur 78 Gebrauch davon (Gesamtbesucherzahl 2018: 16.881)

Den sieht die Verwaltung aber im Zusammenhang mit dem Café, spricht dabei von einer „gastronomischen Gesamtlösung“, heißt, der Kiosk sollte, damit dieser nicht in Konkurrenz zum Café stehe, von dessen Inhaber betrieben werden. Das wird nun bei der Suche nach einem neuen Gastronom beachtet. Denn zum Ende Juni hatte der aktuelle Pächter das Café verlassen.

Was allerdings die Eintrittsfreiheit angeht, ist die Verwaltung nach wie vor der Meinung, im vergangenen Jahr richtig entschieden zu haben, um so „die uneingeschränkte Teilhabe an den Ausstellungen“ zu ermöglichen.