Berufsparcours im Barbaraviertel in Neuss : Im Jugendheim die Jobsuche starten

Neuss Das Ausbildungsjahr in vielen Berufen hat bereits begonnen, doch viele junge Neusser schauen schon jetzt auf das nächste Jahr, wenn sie vielleicht ins Arbeitsleben wechseln. Ihnen bot jetzt der von der Werhahn-Stiftung geförderte Berufsparcours ganz niederschwellig die Chance, eigene Talente zu erkennen.

Mit finanzieller Unterstützung der Werhahn-Stiftung konnte der Jugendtreff im Barbaraviertel jungen Leuten am Freitag ein sehr niederschwelliges Angebot machen. In der von Niels Elsäßer geleiteten „Dependance“ gab es neun Infostände mit Informationen zu den unterschiedlichsten Berufen. Leider machten nur wenige junge Leute von der Möglichkeit Gebrauch, sich mal eben über das, was der Arbeitsmarkt so bietet, schlau zu machen.

Anette Dahmen von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Neuss hatte eine gute Nachricht: „Viele Ausbildungsplätze sind noch nicht besetzt.“ Diese Tendenz sei durch die Pandemie noch verstärkt worden. Viele Schulabgänger würden lieber an eine weiterführende Schule wechseln oder gar ein Studium anstreben – „in der Hoffnung, dadurch später einmal einen besonders sicheren Job zu finden“, erklärte Dahmen. Sie beobachtet auch den Trend, Handwerksberufe zu meiden und stattdessen eine kaufmännische Lehre zu beginnen. „Jungs wollen heute lieber Automobilkaufmann werden als KfZ-Mechatroniker.“

„Uns liegt das Barbaraviertel sehr am Herzen“, sagte Claire Straaten von der Werhahn-Stiftung. Die möchte jetzt auch in die Schulen gehen. „Ziel des Projekts ist es, Bausteine zu liefern, damit jungen Menschen auch im Barbara-Viertel in ihrer Zukunft ein eigenbestimmten Leben führen können“, beschrieb Andreas Werhahn Ziel und Zweck des Berufsparcours. Neu sei die erstmalige Umsetzung des erfolgreichen Konzepts in einer „offenen Tür“. Es spreche junge Leute an, die sich noch in einer Findungsphase befänden.