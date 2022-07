Zweite Bundesliga : TG-Basketballerinnen starten in Göttingen in die Saison

Empfängt mit den Tigers im Pokal Würzburg: Coach Rufin Kendall. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Früher als in der vergangenen Saison nimmt die Zweite Basketball-Bundesliga den Spielbetrieb auf. Im Pokal empfangen die Tigers den Süd-Vertreter Würzburg.

(sit) Die Basketballerinnen der TG Neuss starten am Sonntag, den 25. September (Anpfiff 16 Uhr) in die Zweitliga-Saison 2022/2023. Auf dem Programm steht dann die Partie beim Erstliga-Absteiger medical instinct Veilchen BG 74 Göttingen. Eine Woche später sind die Tigers binnen 48 Stunden gleich zweimal in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße am Werk: Am Samstag, den 1. Oktober (17.30 Uhr) geht es gegen die AVIDES Hurricanes aus Rotenburg, am Montag, den 3. Oktober („Tag der Deutschen Einheit“) treffen die Schützlinge von Trainer Rufin Kendall auf den Aufsteiger Herner TC II (17.30 Uhr).

Mit der Partie bei den ChemCats Chemnitz gehen die Neusserinnen am 10. Dezember in die Weihnachtspause. Weiter geht es erst am 7. Januar 2023 mit dem Match vor heimischer Kulisse gegen die Bender Baskets Grünberg. Die reguläre Saison endet am 25. März mit der Begegnung bei den AVIDES Hurricanes. Nach Abschluss der Hauptrunde ermitteln die besten acht Mannschaften in den Play-offs den sportlichen Aufsteiger. Die Tabellenletzten steigen sofort ab. Die Teams auf den Plätzen neun bis elf ermitteln in den Play-downs zwei weitere Absteiger. Wichtig: Da in der Saison 2021/2022 coronabedingt nicht alle Hauptrunden-Spiele absolviert werden konnten, enthält der aktuelle Spielplan in regelmäßigen Abständen sogenannte Reserve-Spieltage für angefallene Nachholspiele.