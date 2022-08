On-Demand-Angebot als Ergänzung im ÖPNV : „London-Taxi“ – ein Modell für Neuss?

„Mein SWCAR“ heißt das Angebot, das 2019 in Krefeld gestartet wurde. Es könnte auch ein Vorvild für Neuss sein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Neuss Der ÖPNV der Zukunft soll durch flexible On-Demand-Angebote ergänzt werden. Das Ziel: eine bessere Anbindung und mehr Nachhaltigkeit. Dabei rückt ein Projekt in den Blick, das 2019 erfolgreich in Krefeld gestartet ist. So konnte das „London-Taxi“ für Neuss funktionieren.