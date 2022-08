Marienviertel in Neuss : Anwohnerinitiative startet Petition für Bahnhofswache

Marienviertel in Neuss

Die Polizei bei einem Einsatz am Hauptbahnhof. Foto: Andreas Alberts

Neuss Innenstadt-Anwohner hatten in der Vergangenheit immer wieder von Drogenhandel und akuter Bedrohungslage rund um den Hauptbahnhof in Neuss berichtet. Mit einer Petition wird nun die Forderung nach der geplanten Bahnhofswache untermauert.

Die Anwohnerinitiative Marienviertel hat ihre Petition für eine Bahnhofswache in Neuss gestartet. Zunächst bis Ende Oktober können Bürger ihre Unterstützung auf der Online-Plattform www.change.org hinterlegen. Das erklärt Andreas Alberts, Vorsitzender der Anwohnerinitiative, im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hatte zuletzt angekündigt, dass – unter anderem auf Wunsch vieler älterer Anwohner – flankierend auch eine Unterschriftensammlung klassisch auf Papier geplant sei.

Mit der Petition, die mit „Eine Bahnhofswache für Neuss“ überschrieben ist, möchte die Initiative an Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer appellieren, es nicht bei einer Absichtserklärung zu belassen, sondern“ gemeinsam für eine Bahnhofswache und mehr Sicherheit in Neuss“ einzustehen. „Für eine gemeinsame Anlaufstelle der Polizei und des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes als integraler Baustein zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Stärkung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung“, heißt es in der Petition.