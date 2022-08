Auszeichnung in Neuss : Bundesverdienstkreuz für Grünen-Politiker Roland Kehl

Neuss Ein mehr als 40-jähriges ehrenamtliches Engagement wurde jetzt besonders gewürdigt. Aus der Hand von Landrat Petrauschke erhielt Roland Kehl das Bundesverdienstkreuz. Das trage er stellvertretend für viele, sagte er.

Dass Väter ihren Kindern in die Politik folgen, das gibt es. Roland Kehl, den mancher für einen „Ur-Grünen“ hält, ist so jemand. Doch der 78-Jährige erinnerte am Samstag gerne daran, dass es seine Tochter Annette war, die ihm 1986 den Weg in diese Partei wies. So wie es seine früh verstorbene Ehefrau Teresa 1975 gewesen sei, durch die er erst in den kirchlichen Raum mit seinen politischen und sozialen Aufgaben Eingang gefunden hat.