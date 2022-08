Kontrollen im Rhein-Kreis : Schwarzarbeit: Zoll nimmt illegal Beschäftigte fest

Rhein-Kreis Spezialitäten-Restaurants im Rhein-Kreis waren jetzt das Ziel von Fahndern des Hauptzollamtes Krefeld. Gesucht wurde nach Menschen, die illegal beschäftigt sind oder sich illegal im Land aufhalten.

Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit suchten die Lokale in den Abendstunden auf und kontrollierten insgesamt zwölf dabei angetroffene Arbeitnehmer. Gegen eine Frau wurde nach Angaben der Behörde noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Aufenthalts und illegaler Beschäftigung sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Sie wies sich, heißt es in einer Mitteilung des Zollamtes zur Erklärung, mit einem brasilianischen Reisepass aus. Ihr Aufenthaltstitel war allerdings bereits seit Anfang 2020 abgelaufen und der mitgeführte portugiesische Führerschein gefälscht. So musste die 24-jährige Brasilianerin vorläufig festgenommen werden. Sie kam in Polizeigewahrsam. Das zuständige Ausländeramt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und wird über den Verbleib der Frau entscheiden.