Romaneum in Neuss : Nachwuchsmusiker stellen sich in Konzerten vor

Neuss Die Musikschule bietet in regelmäßigen Abständen jungen Nachwuchsmusiker eine Gelegenheit, sich und ihr Können zu präsentieren. Auf dem Plan steht aber auch eine Matinee des Kollegiums.

So stehen in den nächsten Wochen einige Konzerte an, in denen sich die jungen Musizierenden – aufgeteilt nach ihren Instrumenten – vorstellen. Am Donnerstag, 25. August, präsentieren sich im Pauline-Sels-Saal des Romaneums, Brückstraße 1, von 19 bis 20 Uhr die Schüler, die ein Tasteninstrument erlernen. Eine Woche später, am 1. September, spielen junge Gitarristen, während am Donnerstag, 8. September, die Musiker ihre Blockflöten für etwa eine Stunde ab 19.30 Uhr erklingen lassen. In der folgenden Woche sind die Streicher an der Reihe – Beginn ist dann wieder um 19 Uhr. Ebenso ist es bei den Bläsern, die am 22. September um 19 Uhr konzertieren werden. Der Eintritt für all diese Veranstaltungen ist frei.