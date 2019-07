Tour über Zechengelände : Reise in die Bergbauvergangenheit

Reise in die Bergbauvergangenheit

Franz Göbbels, Helmut Schary und Josef „Jupp“ Schröder sind Bergleute vom alten Schlag. In typischer Bergmannskluft führen sie die Gruppe über das Zechengelände und erzählen über die Bergbaugeschichte vor Ort. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Das Stadtmarketing hat zur ersten Tour in dieser Saison über das ehemalige Zechengelände Niederberg eingeladen. Das Steigerlied und ein zünftiger Schluck Niederberger Grubenwasser gehören zum Programm.

Treffpunkt: ehemaliges Zechentor. Dort, wo noch die beiden Pförtnerhäuschen daran erinnern, dass Neukirchen-Vluyn eine Bergbaustadt war. Aus allen Richtungen kommen die Teilnehmenden, alleine oder mit dem Ehepartner. Vielleicht, um in alten Zeiten zu schwelgen, in der der Zusammenhalt der Kumpel untertage ein Leben prägte und übertage einen ganzen Ort in seiner Infrastruktur.