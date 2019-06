Radwandertag in und um Neukirchen-Vluyn : Mit dem Zweirad zur Industriekultur

Zwischen Wiesen und Felder hindurch bietet Neukirchen-Vluyn eine neue Fahrradroute zum diesjährigen Niederrheinischen Radwandertag an: Die „Route zur Industriekultur am Niederrhein“. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Neukirchen-Vluyn. Beim Radwandertag am 7. Juli starten wieder tausende Radler am ganzen Niederrhein. Premiere einer Route.

Am Sonntag, 7. Juli, starten am gesamten Niederrhein wieder tausende Radfahrer beim mittlerweile 28. Niederrheinischen Radwandertag. Die Veranstaltung, an der insgesamt 63 Städte und Kommunen 85 Routen anbieten, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die kulturelle Radtour an Rhein und Maas“. Neukirchen-Vluyn macht sich in diesem Jahr mit einer neuen Route auf den Weg.

Die Route zur „Industriekultur am Niederrhein“ zwischen Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn ist 36 Kilometer lang. Auf ihr steht das Gruben-Gold, die Kohle, im Mittelpunkt. Über einhundert Jahre hat die Bergbautradition Menschen, Städte und Mentalitäten am Niederrhein und im Ruhrgebiet geprägt. Die beiden Städte bieten Entdeckungsreisen zu spannenden Orten der Industriekultur an. Im benachbarten Kamp-Lintfort öffnet beispielsweise das Museum „Haus des Bergmanns“ seine Pforten. Außerdem können Radfahrer in den Lehrstollen einfahren.

Info Mit viel Spaß und ohne Abgas unterwegs Länge Der Niederrhein hat mit mehr als 2000 Kilometern das längste ausgeschilderte Radwegenetz in Deutschland. Menge 2018 kamen 30.000 Menschen zum Radwandertag.

In Neukirchen-Vluyn brauchen sie Kraft und einen ruhigen, gleichmäßigen Tritt, um zum Hallenhaus auf die „Halde Norddeutschland“ zu kommen. Der Fernblick wird die Hobby-Sportler für ihre Mühen entschädigen. Außerdem führt die Route zur Industriekultur zur Skulptur des Bergmanns, geformt und geschweißt durch den Künstler Anatol. Der rostige Bergmann steht auf dem ehemaligen Zechengelände Niederberg in Neukirchen-Vluyn. Diese neue Strecke im Angebot des Radwandertags trägt die Ziffer „39“ in der Liste der 113 angebotenen Touren.

Daneben treffen sich in der Stadt, genauer auf dem Leineweberplatz in Vluyn, zwei weitere Routen, die in den vergangenen Jahren bei den Teilnehmenden sehr beliebt waren. Die eine (Nummer 38) führt bis hoch nach Hoerstgen und an den Issumer Fleuth, leitet die Radfahrer nach Rheurdt ebenso wie nach Moers. Sportliche 56 Kilometer sind auf diesem Pfad auf eigener Felge zu bewältigen.

Auf der dritten Route – mit der Nummer 63, geht es ab Neukirchen-Vluyn südwärts m bis nach Krefeld. Einen Schlenker über Moers auf der Hin- oder Rückfahrt eingerechnet, werden am Ende 52 Kilometer auf den Digitaltachos all jener stehen, die sich für diese Strecke entschieden haben.

Wie in den Vorjahren fällt der Startschuss am 7. Juli um 10 Uhr. Die Stempelkarten erhalten alle Teilnehmer am Start- und Zielpunkt auf dem Leineweberplatz. Wer am Ende des Tages mindestens zwei Stempel auf seiner Karte hat, kann sich an einer großen Tombola beteiligen, bei der es beispielsweise Fahrräder zu gewinnen gibt.