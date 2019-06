Heimatpflege in Rheurdt: Der Schaltschrank treibt es bunt.

Heimatpflege in Rheurdt

Rheurdt Mustervorgarten und Bordsteinkunst erfreuen am Schaephuysener Heimatmuseum.

Vorbilder wirken stärker als Verbote: Deshalb haben die Mitglieder des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) neben dem Heimatmuseum Schaephuysen einen Mustergarten angelegt. Eine Naschstraße für Bienen und ein Mustergarten, der für jeden zugänglich ist, sind im Rahmen des Museumstages angelegt worden. Die Kreation dieses Mustervorgartens dient zur Anregung. Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht! So können Vorgärten naturnah und zugleich pflegeleicht gestaltet werden, um zugleich einen ökologischen Nutzen für die Tierwelt zu generieren.

Am Ende blieb ein neuer, grauer Schaltschrank des Energieversorgers Innogy Netze Deutschland in den neu gestalteten Rabatten stehen. Der VfGuH und die Projektgruppe Dorfbild des Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Verein suchten nach einer weiteren Verbesserung des Dorfbildes. Michael Sonfeld regte an, seinen ehemaligen Arbeitgeber – den Netzbetreiber Westnetz – von einer gemeinsamen Gestaltung dieses Schaltschranks zu überzeugen. Theo Mäschig stellte für die Motivplanung alte Bilder der Schaephuysener Mühle zur Verfügung. Gemeinsam wählten die Beteiligten eine naturnahe Darstellung der Mühle aus.