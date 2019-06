Löschzug Neukirchen : „Gerätehaus ist quadratisch, praktisch, gut“

Neukirchen-Vluyn Das Gebäude kostet mit knapp drei Millionen Euro etwas weniger als geplant. Beim vorgezogenen Brandschutztag wurde es eröffnet.

Das neue Feuerwehrgerätehaus an der Lindenstraße beschreibt Klaus Kutsch mit den Worten: „Quadratisch, praktisch, gut.“ Wenn der Neukirchener Löschzugführer durch das Gebäude führt, wie beim Brandschutztag am Sonntag, zitiert er schon einmal den Werbespruch, der seit 1970 für die Schokolade Ritter Sport steht wie für schnörkellose Funktionalität. „Das Gebäude kostet knapp drei Millionen Euro, etwas weniger als geplant“, unterstreicht der Feuerwehrmann.

Am Sonntag gehörte er zu denen, die beim Brandschutztag alle 30 Minuten Gruppen das neue Gebäude an der Lindenstraße zeigten, bevor es von Bürgermeister Harald Lenzen am Nachmittag offiziell eröffnet wurde. Beim Brandschutz am 9. September 2017 war der Grundstein gelegt worden. Der eigentliche Bau begann im November 2017 und war im Oktober 2018 fertiggestellt. Danach wurden kleinere Nacharbeiten erledigt, die sich hinzogen. Deshalb verschob sich die offizielle Eröffnung, die für den März geplant war. „Nacharbeiten sind für ein Gebäude dieser Größenordnung ganz normal“, meinte Christoph Rudolph als stellvertretender Kreisbrandmeister und Leiter der Moerser Feuerwehr. „Insgesamt ist es sehr durchdacht und folgt dem Prinzip der kurzen Wege.“